Una serata di follia in pieno centro, via Maceri si trasforma in un ring: dopo la rissa scattano gli arresti

Un martedì sera di pura follia nel cuore del centro storico di Forlì. Via Maceri, all'altezza di via Fratti, si è trasformata in un ring, dove a fronteggiarsi sono stati alcuni stranieri. Dalle parole si è ben presto passati alle mani. Le urla hanno richiamato le attenzioni dei passanti e degli abitanti della zona, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato, Carabinieri ed in ausilio anche una della Polizia Locale. Al culmine della zuffa alcuni dei coinvolti hanno messo le mani addosso alle divise.

Una situazione di alta tensione che poliziotti e uomini dell'Arma sono riusciti con freddezza a neutralizzare. Il bilancio è di due arresti. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato per accertamenti alcuni dei coinvolti nella rissa all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Anche alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno necessitato delle cure dei sanitari per lesioni fortunatamente lievi. Il tutto ha richiamato centinaia di persone, che hanno assistito in prima persona a quanto accaduto. Cosa ha innescato la zuffa è al vaglio degli investigatori.