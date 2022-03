Rissa in un bar del centro, il questore emette tre provvedimenti di Daspo urbano

Emessi tre daspo dopo la rissa al bar. Il questore della provincia di Forlì Cesena, Lucio Aprile, ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto daspo urbano, che comporta l’impossibilità di accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento. Il provvedimento del questore è stato adottato nei confronti di tre cittadini di nazionalità rumena che, a seguito di indagini svolte dalla Polizia di Stato di Forlì, sono stati riconosciuti e denunciati alla Procura della Repubblica perché, la sera del 29 gennaio scorso, in un bar del centro storico, avrebbero aggredito un connazionale, procurandogli una frattura delle ossa del naso e la perdita di un dente.

Si tratta di tre quarantenni, conosciuti dalle forze dell’ordine, con precedenti specifici, già protagonisti di analoghi episodi; uno dei tre era già stato colpito, nel 2019, dalla misura dell’avviso orale del questore. Il motivo dell’aggressione non è chiaro, ma sarebbe da ricondurre a questioni sentimentali. Il divieto di accesso impedirà ai tre aggressori, per motivi di sicurezza, di accedere per 6 mesi, tra le 20 e le 7 di tutti i giorni, ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio del comune di Forlì, all'interno del perimetro indicato dal regolamento di polizia urbana e di civile convivenza del Comune.