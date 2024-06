Dopo Corso Mazzini un'altra violenta rissa: giovani si sfidano a colpi di catene, paura ai Portici

Dopo la violenta rissa in Corso Mazzini di pochi giorni fa c'è da registrare un altro violento episodio a pochi passi dal centro storico. E' via Bonali, strada interna nell'area del centro commerciale "I Portici", ad esser stata teatro nel primo pomeriggio di venerdì di una zuffa che ha visto coinvolti un gruppetto di minorenni di nazionalità straniera. La strada si è trasformata in un ring intorno alle 14.

Non è ancora chiara l'origine che ha portato al violento 'confronto'. Almeno 5-7 i giovani coinvolti secondo i primi accertamenti. E sarebbero spuntate anche delle catene da bici (trovate per terra e successivamente poste sotto sequestro). Uno dei coinvolti ha riportato anche delle lesioni, che hanno necessitato della cura dei sanitari del 118. Sul posto il personale di Romagna Soccorso è intervenuto con un'ambulanza: portato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni", il ferito è stato giudicato guaribile con una prognosi di cinque giorni.

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti con diverse Volanti (presenti anche i Carabinieri). Gli investigatori hanno individuato alcuni ragazzi, che sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso. I coinvolti sono stati denunciati con l'accusa di "rissa aggravata". Ma le indagini dei detective di Corso Garibaldi non sono concluse. L'area è videosorvegliata. Le immagini delle telecamere potranno aiutare gli inquirenti a delineare i contorni della rissa.