Due location diverse, una per il pranzo e una per la cena: lo storico ristorante 'raddoppia' in centro storico

Anche per quest'estate la Loggia della Beccheria a Forlimpopoli ospiterà un locale destinato alla ristorazione: il Comune ha infatti lanciato il bando per la concessione temporanea di questo caratteristico spazio e dell’area prospiciente (circa 190 metri quadrato in piazza Pompilio). A vincere il bando, ancora una volta, è stato il ristorante "Anna", fondato nel 1968 da Anna Pasini e Antonio Casadei e che si trova sulla via Emilia che in quel tratto prende il nome di via Matteotti.

La gestione del locale è familiare: a capo dello storico ristorante ci sono Mauro Ravaglia e Verdiana Casadei. Tutti i componenti della famiglia hanno specialità differenti. Verdiana ogni giorno, insieme alla nipote Mirka, si dedica con passione alla ricerca delle materie prime e alla preparazione di pasta fresca e primi piatti. Massimiliano, affiancato da Riccardo, con cura e professionalità, realizzano i piatti, mentre sempre Mirka si dedica ai dessert.

Quest'anno, così come nel 2022, la famiglia Ravaglia ha colto l'occasione del bando per raddoppiare, organizzandosi per l'estate in in due location differenti: una per il pranzo ed una per la cena. "A pranzo saremo aperti nella nostra sede storica di via Matteotti a Forlimpopoli, mentre la sera in Piazza Pompilio 15 - spiega Mirka Ravaglia - Noi non abbiamo lo spazio esterno, quindi abbiamo deciso di partecipare nuovamente al bando per avere l'opportunità di accogliere i nostri clienti nel periodo estivo all'aperto. Saremo operativi, tempo permettendo, tutte le sere (escluso il lunedì) dal 18 maggio - dalle 19:30 alle 22:00 - e sono aperte fin da ora le prenotazioni allo 0543 741330".

"Anna" punterà sulle classiche specialità romagnole, "incluse alcune ricette tipiche artusiane che costituiscono delle pietre miliari nella storia della cucina italiana". Il piatto che va per la maggiore? "La classica tagliatella al ragù, ma anche paglia e fieno con i funghi e il coniglio arrosto". "Anna" sarà protagonista anche della Festa Artusiana, in programma dal 23 giugno al 2 luglio: "Presenteremo un tipico menù con ricette artusiana, ma è ancora in fase di studio"