Frigorifero pieno di alimenti scaduti e lavoratori in nero e sottopagati: multato un ristoratore

Oltre 10 mila euro di multe oltre ad una serie di prescrizioni per un ristorante del centro storico. E' questo il bilancio di un controllo per presunte irregolarità ed inadempienze dal punto di vista igienico e amministrativo. I controlli eseguiti lo scorso weekend nel centro storico della città mercuriale, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma di viale Mazzini, sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia cittadina, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì.

In particolare, sono emerse gravi carenze igienico sanitarie a carico di un ristorante del centro storico dove, gli uomini del Nas hanno trovato un frigorifero con all’interno alimenti in deterioramento e scaduti e la cucina in disordine con sporco accumulato già da tempo. I militari del Nas hanno posto la loro attenzione sul trattamento e conservazione degli alimenti oltre che alle condizioni igienico sanitarie dei locali, apparse decisamente precarie.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro invece, “oltre ad aver accertato l’impiego di lavoratori in nero e sottopagati, hanno verificato i requisiti ai fini della sicurezza, per i quali è in corso l’esame dei documenti di valutazione dei rischi - obbligatorio per legge - a garanzia della sicurezza dei lavoratori”, spiega una nota.



Per il titolare del ristorante è scattata la segnalazione al competente ufficio dell’Ausl Romagna che emetterà delle prescrizioni sanitarie a carico degli stessi, la cui inosservanza comporterà la sospensione delle attività. Dal comando di viale Mazzini fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle settimane a venire.