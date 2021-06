Ristoranti, tornano pranzi e cene anche al chiuso. Ma resta il limite di 4 persone a tavola

Per le tavolate tra amici se ne riparla più avanti. Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Lo precisa il ministero della Salute, richiamandosi al Dpcm dello scorso 2 marzo, richiamato dal decreto legge 22 aprile e nella premessa delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 28 maggio.

Il limite resta quindi sia nelle regioni in zona gialla sia in quelle zona bianca. L'interpretazione da "liberi tutti" data da più di qualcuno alle ultime linee guida sulle riaperture non è quindi corretta: viene ribadita la priorità della norma primaria, in questo caso il Dpcm in vigore fino al 31 luglio, rispetto ad eventuali altre indicazioni. Da martedì i ristoranti possono accogliere i clienti all'aperto ma anche al chiuso. E si potrà tornare a consumare al bancone del bar, nei pub e nelle gelaterie. L'unico limite è quello del coprifuoco, fissato alle 23 fino al 7 giugno, quando sarà ulteriormente spostato a mezzanotte.

L'abolizione è prevista per il 21. Oggi riaprono anche gli impianti sportivi all'aperto con una capienza del 25% rispetto a quella massima. Le feste di matrimonio sono permesse in zona bianca, mentre per la zona gialla si dovrà attendere il 15 giugno. Per quella data riapriranno anche i parchi tematici, gli eventi, i congressi.