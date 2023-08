Ristori alle imprese alluvionate, come ottenerli. La Camera di Commercio: "Li erogheremo in tempi brevi"

Dal 31 luglio è operativo il bando della Camera di commercio della Romagna per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subito danni dalle alluvioni di maggio 2023. Svariate imprese hanno già inviato le loro richieste sulla piattaforma Webtelemaco di InfoCamere e usato l’App Resistere per documentare i danni subiti e le azioni di ripristino effettuate.

Il giorno successivo all'apertura del bando, commenta Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna, "possiamo dire che le imprese hanno dimostrato grande interesse e sono pervenute decine di richieste. Ancora più numerosi sono i fascicoli contenenti foto che documentano i danni subiti e le azioni di ripristino effettuate e caricati sull'App Resistere. Saremo in grado di effettuare una valutazione rapida ed efficace e potremo erogare il contributo in tempi molto brevi, che è l’obiettivo primario di questa misura. Ricordo a tutti che l’App Resistere certifica la documentazione a supporto della richiesta di contributo. Quest’ultima, però, deve essere compilata sullo sportello telematico Webtelemaco di InfoCamere, piattaforma di gestione per le richieste di erogazione contributi per il Sistema camerale”.

Come presentare la richiesta di contributo

Le richieste devono essere compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. Il bando scade alle 21.00 del 29 settembre. La domanda è esente dall’imposta di bollo e ogni impresa può presentare al massimo una domanda di contributo; pertanto, dovrà essere indicato a quale localizzazione d’impresa si riferisce la richiesta di contributo. Al modello base, generato dal Sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, vanno allegate la domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione a dimostrazione dei danni subiti.

Quest’ultima può essere anche resa in formato fotografico certificato, usando l’App Resistere, e indicando nel modulo di domanda il “codice fascicolo” attribuito dall’App in sede di rilascio della ricevuta. Nel caso l’impresa non voglia usare l’App, può dimostrare i danni subiti e le attività di ripristino, indicando nel modulo di domanda i riferimenti della presentazione, agli organi competenti secondo le modalità stabilite dall’Ocdpc n. 992 del 08/05/2023, del “Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”. In alternativa, lo può fare con l’esibizione di fatture emesse a partire dal 1° maggio 2023 e fino al momento della presentazione della domanda di contributo, relative alle attività di ripristino e/o di riavvio dell’attività produttiva, o con l’esibizione di perizie di quantificazione del danno.