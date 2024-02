Ristori e ricostruzione post alluvione: la struttura commissariale incontra i cittadini al Villa Romiti

La struttura commissariale dedicata alla ricostruzione post alluvione incontrerà giovedì pomeriggio cittadini, imprese e tecnici del territorio per un confronto sulle problematiche correlate agli eventi alluvionali ed alle frane dello scorso maggio. L'appuntamento, organizzato dal Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì, in collaborazione con i Comitati Riuniti, sarà ospitato al Villa Romiti in via Sapinia 42 dalle 15 alle 17.30.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"L’incontro - spiega Alessandra Bucchi, presidente del Comitato Vittime del Fango-Forlì - ha l'obiettivo di dare supporto e risposte ai

cittadini ed alle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del maggio scorso e chiarire eventuali dubbi e difficoltà nella interpretazione delle ordinanze ed in merito alle modalità operative. All'evento saranno presenti il colonnello Carlo La Torre, il tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali del Commissario straordinario ed interverranno anche tecnici e ingegneri di Invitalia, della Regione Emilia-Romagna e della piattaforma Sfinge".

Il Comitato Vittime del Fango-Forlì, conclude Bucchi, "ringrazia per la messa a disposizione del Pala Sport Villa Romiti, divenuto ormai simbolo dell'alluvione del maggio scorso, nonché tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione ed organizzazione dell'iniziativa, di particolare importanza per il nostro territorio".