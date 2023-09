Ristori per le imprese alluvionate, c'è ancora tempo: la Camera di Commercio proroga il bando al 20 ottobre

La Camera di commercio della Romagna ha prorogato a venerdì 20 ottobre la scadenza del Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subito danni dalle alluvioni di maggio.

“Nella riunione della Giunta camerale di oggi abbiamo approvato la proroga al 20 ottobre della scadenza del bando per la concessione di contributi per consentire la ripartenza delle imprese delle nostre province che hanno subito danni dalle alluvioni dello scorso maggio – ha dichiarato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. In questi ultimi giorni il flusso di richieste si è intensificato e ciò conferma l’interesse delle nostre imprese per la misura. Per non lasciare indietro nessuno e per rispondere alle istanze provenienti da diverse imprese e loro associazioni, perciò, abbiamo concesso ulteriore tempo, consentendo così al maggior numero possibile di imprese danneggiate di presentare le richieste di contributo. A oggi abbiamo avuto 330 richieste valutate ammissibili e abbiamo erogato 825.000 euro di contributi”.

Cambia la scadenza per la presentazione delle domande, ma non i requisiti previsti per la concessione del contributo a fondo perduto. Beneficiarie del contributo a fondo perduto di 2.500,00 euro, in regime de minimis, sono le piccole e medie imprese che hanno sede legale e/o unità locale operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, che hanno subito danni diretti e immediati, per sostenerne la continuità operativa.

Ogni impresa può presentare una sola istanza, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzia o filiali. Le richieste, compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. Il bando scade alle 21.00 del 20/10/2023.

La domanda è esente dall’imposta di bollo e ogni impresa può presentare al massimo una domanda di contributo; pertanto, dovrà essere indicato a quale localizzazione d’impresa si riferisce la richiesta di contributo. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.romagna.camcom.it