Alluvione, il generale Figliuolo annuncia i ristori per la ricostruzione privata: "L'erogazione comincerà da fine novembre"

I ristori per la ricostruzione privata? "L'erogazione comincerà da fine novembre". Lo ha annunciato, parlando in un'intervista all'iniziativa per i vent'anni di SkyTg24, il commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. "Gli obiettivi - ha spiegato - sono innanzitutto la messa in sicurezza dei territori, poi la ricostruzione, poi i rimborsi. Le difficoltà sono legate alla complessità del lavoro: si tratta di rimettere a posto il territorio dove 23 fiumi sono esondati".Tracciando un bilancio, "abbiamo già ristorato tutte le somme urgenze dei comuni e quelle dei lavori ancora in atto". Quindi ha garantito: "I fondi ci sono. Al momento abbiamo erogato solo 45 milioni perché questo ci hanno chiesto, ma a disposizione ce ne sono 289. Poi stiamo erogando da 3 a 5mila euro di rimborsi per ogni nucleo familiare, finora 70milioni e altri 7 per i contributi di autonoma sistemazione".

Nei prossimi giorni, ha annunciato poi Figliuolo, arriverà alle Regioni interessate l'ordinanza sulla difesa idraulica, che è attualmente al vaglio della Corte dei Conti. In occasione della visita di martedì scorso a Forlì, il generale aveva annunciato l'ordinanza per il ristoro alle attività economiche, che prevede un acconto di 20mila euro e un saldo, sulla base della documentazione, fino a 40mila euro. Nelle attività economiche sono comprese le imprese agricole, tanto che il provvedimento sarà presentato al Ministero dell'Agricoltura alle rappresentanze del settore. A questa ordinanza, aveva promesso Figliuolo, seguirà “dopo pochissimo”, come ha detto il commissario, quella per i privati cittadini, che finora hanno visto solo i contributi di immediato sostegno di 3-5.000 euro. Altra ordinanza annunciata a Forlì è quella della “difesa idraulica” che ha risorse per 234 milioni di euro di cui 5 destinati al territorio di Forlì.