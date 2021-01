Ristori per le aziende del trasporto scolastico, Confartigianato: "Un aiuto per arginare la crisi"

Il 5 gennaio è entrato in vigore il Decreto Interministeriale che prevede i criteri per ristorare le imprese che esercitano il trasporto scolastico, duramente colpite dalla crisi a seguito della diffusione del Covid-19. Il contributo è frutto dell’azione di lobbying esercitata dalla Confartigianato, che ha richiesto al Governo di istituirlo per supportare le imprese del settore che hanno subito uno stop dell’attività, da marzo 2020 sino alla conclusione dello scorso anno scolastico. Le risorse sono trasferite alle amministrazioni comunali che ne faranno richiesta, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai Comuni spetterà l’assegnazione del contributo sulla base dei contratti in essere con gli interessati. Sebbene il contributo non possa superare i 200.000 euro, si tratta comunque di un provvedimento atteso, che servirà a contenere, in parte, le perdite subite. Come sottolinea il segretario di Confartigianato di Forlì Marco Valenti “la prima associazione a segnalare le difficoltà del comparto è stata proprio l'associazione forlivese, su impulso di numerose realtà associate, segnalazione da cui è scaturita una fitta attività di confronto portata avanti dalla confederazione nazionale. Il caso è emblematico di ciò che stiamo ribadendo da mesi, la funzione dei corpi intermedi è proprio quella di raccogliere e rappresentare le istanze della micro e piccola impresa, che, senza fare massa critica, rischierebbe di rimanere inascoltata. I ristori sono un aiuto per arginare l’impatto devastante della crisi, per affrontare le difficoltà del momento, in attesa di un ritorno alla normalità, che auspichiamo sia prossimo”.