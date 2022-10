Caldo intenso e difficoltà nel reperire le materie prime: slitta la fine dei lavori al monumento di Piazzale della Vittoria

Slitta la fine dei lavori di restauro del complesso monumentale di Piazzale della Vittoria. Il termine inizialmente fissato al 17 ottobre è stato infatti prorogato al 16 dicembre. La decisione è stata presa dopo la proposta avanzata dall’appaltatore, motivando il ritardo nel concludere l'opera di riqualificazione per "rallentamenti dovuti all’ondata di calore eccezionale verificatasi nei mesi di giugno, luglio ed agosto per le ripetute pause consentite ai lavoratori secondo le indicazioni e le raccomandazioni impartite dai medici competenti delle imprese in raggruppamento". Ma non solo, è stata evidenziata anche "la nota e generale difficoltà al tempestivo reperimento dei materiali legata al rincaro delle materie prime ed ai maggiori costi di logistica e trasporti, che ha avuto evidenti riflessi anche sulla esecuzione dei lavori affidati".

Inoltre ci sono stati "imprevisti" "per la presenza di sottoservizi che hanno impedito l’esecuzione puntuale dei lavori secondo le previsioni progettuali". Il responsabile del procedimento, l'ingegner Gianluca Foca, ha reputato "fondate le giustificazioni addotte dall’appaltatore e, pertanto, non imputabile al medesimo il rallentamento dell’esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza fissata". L’imponente obelisco è sottoposto ad un intervento di completo restaurato dalla base alla sua sommità. Il cantiere è stato affidato a un’équipe di grandi professionisti, diretta dall’architetto Giancarlo Gatta. Per questo progetto sono stati stanziati dal comune 550mila euro. Durante tutto il restauro delle statue sarà possibile per la cittadinanza assistere ai lavori, avvicinarsi e vedere da vicino le opere.