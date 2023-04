Tanti riti per la Domenica delle Palme: dalla riapertura di San Mercuriale alla Via Crucis di San Paolo Apostolo

Con la Domenica delle Palme si è celebrata rievocazione dell’ingresso festante di Gesù a Gerusalemme, comincia la Settimana Santa con le liturgie che concludono la Quaresima e preparano alla festa di Pasqua. Il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza ha effettuato la benedizione dei rami di ulivo nella chiesa forlivese del Carmine, al termine della quale è seguita la processione fino alla basilica di San Mercuriale, in occasione della sua riapertura al culto, dove è stata celebrata la messa delle Palme con l’assistenza del parroco dell’Unità Pastorale Centro Storico, don Antonino Nicotra.

In serata la comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo ha proposto la rappresentazione della Via Crucis vivente nell’area verde di via Dragoni. Per l’intera giornata, il reparto Agesci del Forlí 8, di stanza ai Cappuccinini, ha invece proposto un autofinanziamento a base di piadina e pasta fresca fatte a mano: il ricavato servirà a rinnovare parte del materiale utilizzato dai ragazzi per il campo estivo. Processione della Domenica delle Palme anche a Meldola (è una novità assoluta), con il parroco don Enrico Casadio che ha presieduto il corteo orante dal sagrato di San Francesco sino alla chiesa di San Nicolò, dove ha celebrato la messa alle 11.