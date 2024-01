Ritirate 4 patenti false durante le festività: i controlli della Polizia Locale

Durante le festività appena trascorse, la Polizia Locale di Forlì ha potenziato i propri controlli da parte delle pattuglie su tutto territorio comunale ed in particolare nel centro storico cittadino. Nel corso dei pattugliamenti sono state circa 250 le persone identificate all’interno del centro storico da parte delle pattuglie. L’esito dei controlli ha condotto, in due casi, al sequestro di sostanze stupefacenti ad uso personale, con relativa denuncia dei soggetti alle autorità competenti.

Sono 20 le sanzioni contestate per violazione al Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza ed è stato emesso altresì un ordine di allontanamento nei confronti di un soggetto fermato in stato di ubriachezza. Una persona, invece, è stata denunciata per occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale in Corso Mazzini. Su tutto il territorio comunale sono stati anche potenziati, da parte della Polizia Locale, i controlli sulle strade dove, sempre in questo periodo di festività, sono state ritirate 4 patenti false e una carta di circolazione che presentava l’attestazione di revisione falsificata, con conseguente denuncia dei titolari dei documenti.