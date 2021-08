"Ritmo Basso" arriva a destinazione a Leuca: concluso il tour solidale in bici di Eugenio Genesi e Davide Cassano

Un venerdì caldo e soleggiato ha accompagnato Eugenio Genesi, titolare della Farmacia San Martino di Forlì, e Davide Cassano, consulente finanziario, nella tappa conclusiva di "Ritmo Basso", l'avventura ciclistica solidale per l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì partita il 28 luglio scorso dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni" e che ha visto il traguardo di Santa Maria di Leuca. Genesi e Cassano, che condividono insieme la passione per i viaggi e la bicicletta, hanno hanno inforcato le biciclette per dare il via alla loro impresa solidale: raggiungere Leuca, percorrendo la dorsale adriatica, e fermandosi a dormire per spiagge e boschi. Portonovo, Roseto, Vasto, Vieste, Trani, Matera, Ostuni e Lecce le tappe.

Ad accoglierli al traguardo di Leuca le massime cariche amministrative locali e padre Gianni che, nella Basilica Santa Maria de finibus Terrae, ha consegnato ai due imprenditori forlivesi il passaporto del pellegrino, al fine di celebrare l’iniziativa dei due forlivesi. "Un sentito grazie al comune di Castrignano del Capo per l'accoglienza", hanno detto entusiasti gli organizzatori. Al ritorno dal viaggio i due giovani, a coronamento dell’iniziativa, procederanno alla donazione dei beni e delle attrezzature acquistati in favore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, grazie alla raccolta fondi promossa e ancora attiva, per chi volesse contribuire, sulla piattaforma GoFundMe, all’indirizzo https://it.gofundme.com/f/ritmobasso.