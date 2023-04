Ritorno a scuola senza Fatima: "Sconcerto dei compagni, scoprono la fragilità in un'età in cui ci si sente immortali"

“Per gli studenti e per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli – dichiara la Dirigente Mariella Pieri – non è stato facile questa mattina rientrare in classe e riprendere l’ordinaria attività didattica dopo la pausa delle festività pasquali funestate dalla tragica scomparsa di Fatima, una tragedia così devastante e improvvisa che ha lasciato tutti noi sconcertati e attoniti. Non è difficile, infatti, immaginare lo sconcerto dei giovani, poco più che diciottenni di fronte alla morte: a questa età ci si sente immortali, si fatica a fare i conti con la fragilità umana e la tragica perdita di una compagna lascia increduli, senza fiato e senza spiegazioni, quasi riottosi perché incapaci di accettare un destino così tragico".

E' la riflessione della preside dell'Istituto forlimpopolese che fino a qualche giorno fa aveva tra i suoi studenti Fatima Boulgoute, la più grande dei tre fratelli morti nella caduta di un silos sulla loro auto a San Pietro in Guardino, venerdì scorso. "Per questo motivo, questa mattina io, insieme ad alcuni docenti, abbiamo atteso i ragazzi di 5^B all’entrata della classe e insieme abbiamo voluto ricordare Fatima, facendo sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro confronto, consapevoli che le parole in simili circostanze sono ben poca cosa, spesso inutili e manchevoli. Con la nostra presenza, abbiamo voluto unirci e stringerci al loro dolore, dicendo loro che li accompagneremo e li sosterremo nelle prossime settimane, attraversando insieme questo grave lutto che ha colpito tutti noi così da vicino".

"In particolare, in questo ultimo periodo che li separa dall’esame finale, devono cercare di essere forti, di stringere i denti per terminare con successo questo percorso. E devono farlo anche per Fatima, perché sicuramente lei si stava impegnando per raggiungere questo obiettivo, lottava per questo, per diplomarsi e trovare la sua strada professionale", scrive la preside. Alle 12 di martedì mattina la scuola ha deciso di osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento nell’intero istituto, Alberghiero e Liceo delle Scienze Umane, in memoria di Fatima.

"Siccome la famiglia ha deciso che il funerale di Fatima e dei fratelli sarà in Marocco, come scuola – conclude Mariella Pieri – in accordo con i compagni e i rappresentanti di istituto, abbiamo pensato di organizzare una piccola cerimonia il 4 maggio, in occasione della cena evento dedicata alle classi quinte, serata in cui rivolgeremo l’ultimo saluto a Fatima e la ricorderemo attraverso l’intitolazione a suo nome del laboratorio di informatica-accoglienza turistica e in quell’occasione scopriremo, una targa ricordo a lei dedicata”.