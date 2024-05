Ritrova la bici rubata grazie al gruppo di vicinato su WhatsApp

Ha ritrovato la sua bicicletta, rubata il giorno prima, grazie al gruppo WhatsApp di sicurezza di vicinato “Sos Forlì indipendente”. E' il lieto fine per una giovane che si è vista sottratta la bicicletta alcuni giorni fa mentre l'aveva lasciata pochi minuti nei pressi del Conad del centro commerciale Ravaldino per effettuare degli acquisti. Diramata l'allerta su WhatsApp, il giorno dopo la bici è stata notata abbandonata lontano dal luogo del furto, in via Copernico, e così è stata riconsegnata alla proprietaria.