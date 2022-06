Non si presenta all'appuntamento, scattano le ricerche: trovato senza vita dopo ore di ricerche

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del paese in poche ore. E' stato trovato privo di vita un civitellese di circa 60 anni. L'uomo sarebbe stato ritrovato schiacciato sotto un attrezzo agricolo. L'allarme è scattato mercoledì sera: la vittima aveva in programma un incontro di lavoro, ma all'appuntamento non si è presentato e nemmeno rispondeva al telefono. I conoscenti si sono precipitati nella sua abitazione, ma non l'hanno trovato. Le ricerche hanno coinvolto i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Poi nella tarda serata il ritrovamento del corpo: l'uomo è stato rinvenuto a terra accanto al suo trattore in un fondo agricolo a Seggio, nel comune di Civitella.