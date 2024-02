Ossa scarnificate trovate nel cestino di un parco: si attivano subito le Guardie Zoofile

Macabro ritrovamento durante un servizio di controllo nei parchi della città del personale della Guardia Zoofila Ambientale. All'interno dei cestini per rifiuti, ma anche sparse per terra, sono state rinvenute al Parco delle Crocerossine, in via don Pietro Leoni, delle ossa scarnificate. Tutto il materiale biologico è stato repertato e portato all'Istituto Zooprofilattico per ulteriori accertamenti. Le ossa sono risultate di animale di razza suidi (ne fanno parte il maiale e il cinghiale per fare un esempio). Non vi era la presenza di veleni o agenti tossici. I controlli, garantiscono dal Corpo, proseguiranno per "garantire più sicurezza ai fruitori di parchi ed i suoi animali d'affezione".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp