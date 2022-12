Non torna a casa, scattano le ricerche: trovato nel cuore della notte infreddolito e in stato confusionale in un vigneto

Non è rincasato, allarmando i familiari che hanno attivato la macchina dei soccorsi. La lieta notizia è arrivata nel cuore della nottata tra lunedì e martedì quando il disperso è stato trovato sano e salvo, sebbene infreddolito ed in stato confusionale. Siamo in localita Monte Mirabello. L'uomo, dopo esser uscito di casa, non è ha fatto più rientro. Da qui la richiesta d'aiuto, che ha mobilitato Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Sul posto ha operato il personale del 115 del comando centrale di viale Roma, del distaccamento di Rocca San Casciano e di quello volontario di Modigliana, che hanno battuto palmo a palmo le aree dove poteva trovarsi l'uomo. Avvalendosi anche di tecniche di topografia applicata al soccorso, le squadre intervenute hanno individuato la persona in un vigneto in mezzo a dei rovi, in stato confusionale ed infreddolito. Una volta recuperata ed assicurata, è stata affidata al personale di Romagna Soccorso, per il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.