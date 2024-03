Era scomparsa da 8 mesi, Erika è stata ritrovata in Francia

Non dava più notizie di sé da quasi 8 mesi, ma per fortuna è stata ritrovata Erika Bravi, la 45enne forlivese che viveva a Marsiglia, in Francia, già da anni. Numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia italiana, del caso ne aveva parlato anche la trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto. La questione era stata presa in mano anche dalla Prefettura di Forlì-Cesena, che aveva svolto negli ultimi tempi anche un'attività di mediazione tra le autorità francesi, mediante il Consolato italiano di Marsiglia, e la famiglia di Forlì di Erika.

E proprio dai canali diplomatici è arrivata la buona notizia. Erika Bravi è stata ritrovata questa notte. Lo conferma il prefetto Rinaldo Argentieri: “Questa notte ho ricevuto una telefonata dal Consolato italiano di Marsiglia, a sua volta contattato dall'autorità giudiziaria francese, in cui mi è stato riferito che la nostra concittadina è stata trovata a Marsiglia e che è in buone condizioni di salute”. Per ora non emergono informazioni sul contesto del ritrovamento e su cosa abbia fatto Erika Bravi dal 23 luglio 2023, da quando cioè non si è saputo più niente di lei, mettendo in moto la macchina internazionale delle ricerche. La famiglia è stata già avvisata del ritrovamento.