Università, gli studenti dei primi anni arrivati dall'estero e da tutt'Italia per festeggiare i 35 anni di Scuola Interpreti

Si sono ritrovati in 70 da tutta Italia, ma anche da Londra, Belgio e Spagna per ricordare i loro anni da matricole e festeggiare i 35 anni della Scuola per Interpreti e Traduttori di Forlì, che ha iniziato le lezioni nel 1989. Oggi l'ex scuola ha il nome di Dit, Dipartimento di interpretazione e traduzione. Gli ex studenti, principalmente dei primi 4 anni di corso, sabato scorso si sono dati appuntamento al Campus per raccontarsi le loro esperienze lavorative e per ripercorrere insieme i momenti intensi ed entusiasmanti della formazione universitaria. A conclusione della giornata, la foto di rito con il loro docente di Italiano, Andrea Cristiani. Ha scritto Cristiani ai primi corsisti: "Mi ha fatto un grandissimo piacere rintracciare nei volti i tanti ricordi di una stagione della vita per certi aspetti indimenticabili. E ancor più scoprire che qualcosa impigliato nella memoria è rimasto delle mie parole pronunciate in tempi ormai lontani".