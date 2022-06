Gli ex alunni della 5A si ritrovano con i capelli bianchi a ben 50 anni dalla maturità: "Ragioneria era ancora in costruzione..."

La fine delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia ha segnato una vera e propria rinascita di attività sociale dal basso, intesa come convivialità e cene per il gusto di rivedersi e ritrovarsi. Tutto ciò, in questo inizio di estate, ha preso forma in molte cene di classe venti o trent'anni dopo la maturità e gli anni belli delle Superiori. Ma c'è chi è arrivato addirittura al traguardo del festeggiare i 50 anni dal fatidico ultimo abbraccio alla fine della scuola superiore. Ragazzi di un tempo che hanno ancora tanta voglia di vedersi. Lo scorso fine settimana si sono ritrovati in particolare gli alunni della 5A di Ragioneria, che si sono diplomati niente meno che nel luglio del 1972, vale a dire ben 50 anni fa. Si sono ritrovati quindi a 68-69 anni di età con "commozione ed emozione tra questi alunni che per 5 anni sono stati compagni di classe, uniti, spensierati come solo i giovani sanno fare", spiegano inviando la foto.

Ed ancora: "Tanti ricordi, aneddoti e un dolce pensiero ai compagni che ci hanno accompagnato e che ora non ci sono più. Tanti anni hanno cambiato fisionomie e vite ma l'entusiasmo e la spensieratezza sono rimasti quelli di sempre. Il gruppo si è riformato sabato scorso al ristorante "Al posto delle fragole". Ben 16 i presenti sui 22 della classe di allora. Mancavano 2 persone in vacanza, mentre sono 4 i compagni che non hanno raggiunto il traguardo dell'età. Quando la 5A era sui banchi, Ragioneria era ancora ospitata nel Palazzo della Provincia, con la sede attuale di via Turati che era ancora in costruzione. Il quinquennio passò a cavallo tra la sede di piazza Morgagni e una succursale in via Baratti.