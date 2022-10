C'è chi è imprenditore, chi è diventato nonno: la quinta B di geometri celebra i 40 anni dal diploma

Geometri da 40 anni. Grande festa per la quinta B dell’Istituto Tecnico "Leon Battista Alberti" di Forlì per celebrare il diploma conseguito nel 1982. "Siamo sempre stati molto uniti e ci siamo sempre trovati regolarmente - spiega Marco Carnaccini, uno dei “neo” diplomati” -. I social network ci hanno solo aiutato a tenerci ancora più in contatto anche con chi non abita più in Italia".

"Tant’è che oggi - prosegue una “geometrina” -siamo ben in 20 su 24 dei presenti nella chat di classe e come da nostra

tradizione, visto il mite autunno, abbiamo festeggiato nell’aia della Canovetta di San Ruffillo a Dovadola nostra "base operativa" abituale oramai da più di 40 anni. Si sgardella carne e si beve vino raccontando episodi della nostra classe che hanno raggiunto oramai delle dimensioni mitologiche".

"Dopo il diploma ognuno ha fatto un suo percorso - prosegue un neo diplomato -. Quando ci ritroviamo rappresentiamo un vero e proprio spaccato della società con imprenditori privati, funzionari statali, insegnanti, artigiani, nonni, nonne, single, cattolici, atei e di diversissime idee politiche, ma uniti da un vero senso di affetto e amicizia che ci fa stare bene insieme".

Che dire - conclude la neo geometrina -. Visto che la Canovetta c’è, abbiamo deciso di ritrovarci quassù tutti gli anni per

meglio organizzare le Nozze di Rubino (45 anni , n.d.r.) della nostra amatissima Quinta B".

La torta della V°B