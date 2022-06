Chi annunciò di diventare mamma ora nonna: la 5°H di Ragioneria si trova 30 anni dopo, e c'è chi è arrivato dall'estero

Si susseguono le rimpatriate tra ex compagni di classe. Venerdì scorso si è ricompattata a 30 anni dal diploma la 5°H dell'Istituto tecnico commerciale "Carlo Matteucci". All'appuntamento, che si è svolto al "Posto delle Fragole", si sono presentati in 17. C'è chi è rientrato dall’estero, dove vive, per non perdersi l'incontro con gli ex compagni di classe; c’è chi trent’anni fa annunciò di diventare mamma e ora nonna. Non sono mancati gli album di foto e il lungo elenco di aneddoti, con la macchina del tempo che ha riportato gli amici fra i banchi di scuola.

A fine serata la tradizionale foto di gruppo: presenti all'appello Alessandro Camporesi, Cristina Cappelli, Grazia Casacci, Alberto Casadei, Cristina Casadei Gardini, Vanessa Casadei Rossi, Gianni De Lorenzi, Cristina Domeniconi, Barbara Fanelli, Luigi Greggi, Nadeshda Malandri, Lara Masini, Elena Paradisi, Andrea Pascucci, Giampiero Pazzi, Paola Righini e Raffaele Taviani.