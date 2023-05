La devastazione che ha colpito Modigliana, il sindaco incontra sindacati e associazioni: "Interi settori economici a rischio"

Illustrare le attività svolte subito dopo l'inizio dell'emergenza e dare contezza della dimensione del danno subito dalle infrastrutture del territorio. Questi in sintesi i temi affrontati dal sindaco di Modigliana, Jader Dardi, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte le associazioni di categoria dell’Agricoltura, dell’Artigianato, dell’Industria, del Commercio, oltre ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, capigruppo consiliari e il Dirigente Area Distretto Montano del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. L'ondata di maltempo di inizio maggio ha causato nel paese della vallata del Tramazzo danni ingentissimi all’intero territorio comunale, con dissesto nella rete viaria comunale, della Provincia, delle strade consortili e private, oltre che nell’intero territorio agricolo, con danni alle produzioni ed alla rete di accoglienza.

"LCia, Coldiretti, Cna Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Lega Coop Romagna, oltre a Cgil, Cisl, Uil si sono resi disponibili a collaborare coi cittadini e i loro associati, nel dare informazioni e formulare le domande di definizione dei danni sulla base delle disposizioni che saranno comunicate dal Governo che ha riconosciuto la calamità naturale per il territorio colpito dal maltempo dei giorni scorsi - informa Dardi -. Molto importante la disponibilità del Consorzio di Bonifica, espressa dal Direttore Rossano Montuschi, che si è reso disponibile per la valutazione dei danni nella viabilità consortile e per la viabilità dei privati. Da tutti i rappresentanti intervenuti è emersa la richiesta che Governo e Regione Emilia Romagna, attuino tutte le iniziative necessarie allo snellimento delle procedure di intervento, per favorire la ripresa dell’operatività delle aziende agricole danneggiate (molte delle quali hanno subito profondi cedimenti e alterazioni nei profili dei terreni) che consentano di intervenire con urgenza per il ripristino della viabilità pubblica e privata".

"Si è trattato di un primo momento di confronto, attraverso il quale abbiamo voluto chiedere collaborazione e cogliere, dalle associazioni di rappresentanza e dai sindacati, le esigenze del mondo delle imprese e dei cittadini - - ribadisce Dardi -. La situazione che abbiamo di fronte è molto difficile, i danni causati dal maltempo ci hanno lasciato un territorio devastato da frane e cedimenti, con interi settori economici che sono a rischio di tenuta; per questo chiediamo la massima collaborazione e l'attenzione di tutte le Istituzioni a partire dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna, per favorire gli interventi necessari alla ripresa e alla messa in sicurezza del territorio".