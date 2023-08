Le terre di frana diventano una risorsa: potranno essere utilizzate per interventi di ripristino

Al via a Modigliana l'utilizzo delle terre di frana. "A seguito dell'esito delle verifiche effettuate sulle terre di frana che sono depositate in diversi piazzali del territorio comunale di Modigliana, è ora possibile procedere, in ottemperanza alle vigenti normative regionali, al loro utilizzo per interventi di ripristino", informa il sindaco Jader Dardi, spiegando che "si tratta di terreno che è stato tracciato e che quindi può essere utilizzato per la “realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e di piazzali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici”.

Dal primo cittadino un invito ai proprietari dei terreni interessati a presentare richiesta, rivolgendosi presso l'ufficio tecnico del Comune. "Per la concessione del terreno sarà necessario indicare il luogo di utilizzo, l’autorizzazione, qualora necessaria, per gli interventi di ripristino che si intendono realizzare, la ditta e le targhe dei mezzi incaricati per lo spostamento", conclude Dardi.