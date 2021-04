Coronavirus, l'Emilia Romagna rivede il giallo: ristoranti, scuole e palestre, la road map delle riaperture

L'Emilia-Romagna, come molte altre regioni italiane, rivede il giallo. Con le nuove norme che prevedono dal 26 aprile l'introduzione di un "giallo rafforzato", la regione potrebbe vedere riaprire da quella data bar e ristoranti aperti all'aperto, insieme a spettacoli e sport. Le novita' annunciate venerdì dal Governo accelerano insomma la riapertura di attività da tempo 'congelate'. LRt dell'Emilia Romagna è a 0,78 secondo l'ultimo monitoraggio, però si attende l'ultima settimana prima della valutazione definitiva del 23 aprile. Con le regole precedenti, il ritorno in zona gialla sarebbe stato impossibile prima di inizio maggio.

Questa la road map delle principali riaperture decise dal governo: con l'anticipo del ripristino delle zone gialle dal 26 apile sono consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e con il pass anche tra regioni di diverso colore. Per quanto riguarda le scuole, dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico nelle zone gialle e arancioni saranno aperte con didattica in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sempre dal 26 aprile in zona gialla riaprono ristoranti a pranzo e a cena solo con tavoli all'aperto. Riapriranno automaticamente anche i musei. Inoltre nelle zone gialle teatri, cinema e spettacoli saranno aperti con misure di limitazione della capienza. Dal 15 maggio apriranno le piscine solo all'aperto. Dal primo giugno si potrà pranzare al ristorante anche al chiuso, seguendo le nuove linee guida così come avverrà per le palestre. Dal 1 luglio ripartiranno Fiere e congressi con nuove linee guida. Dal primo luglio semaforo verde a stabilimenti termali e parchi tematici con nuove linee guida.