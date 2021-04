Aeronautica, il sindaco di Predappio in visita ai reparti del Secondo Gruppo

Il sindaco di Predappio Roberto Canali ha fatto visita al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, accolto dal tenente colonnello Luca Zorzan, comandante dell’ente forlivese. Zorzan durante il briefing introduttivo ha illustrato al primo cittadino le capacità logistiche del Reparto, sottolineando "il grado di efficienza del Gruppo orientato al miglioramento dei processi produttivi e al consolidarsi come punto di riferimento per collaborazioni interforze e inter-agenzia soprattutto per il territorio forlivese".

Successivamente il primo cittadino ha potuto visitare le officine meccaniche del Reparto, dove ha constatato l’efficienza dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla riparazione e alla manutenzione degli automezzi ad alta valenza operativa e dei Gruppi elettrogeni e ha potuto visitare il laboratorio dove si realizzano le mascherine chirurgiche ATenA. "La visita del sindaco di Predappio rientra nella stretta collaborazione tra gli enti dell’Aeronautica Militare e le Istituzioni territoriali nella missione di valorizzare la memoria storica e le tradizioni aeronautiche - ricorda Zorzan -. Infatti dal 1933 al 1946 a Predappio erano operative le officine aeronautiche Caproni, culla d’eccellenza della sperimentazione e dell'evoluzione dell'ingegneria aeronautica italiana.

Nelle Officine Caproni si effettuavano lavorazioni meccaniche della fresatura e torneria e della saldatura e intelaiatura. Dal 1938, anno in cui fu insediato a Forlì il Secondo Gruppo Ocra (l’attuale Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli) iniziò una concreta collaborazione di scambio di esperienze lavorative e di trasporto dei materiali finalizzati all’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche".

"Nell’ambito dello storico Polo Aeronautico della città mercuriale erano frequenti incontri tra i lavoratori delle Officine Caproni, dell’Ente militare e i ragazzi allievi del Collegio Aeronautico che, nel 1943, ospitò il primo Corso Zodiaco dell’Accademia Aeronautica - prosegue il comandante dell'ente -. Nei primi anni del 2000, un intervento sulle storiche Gallerie Caproni ha visto il restauro e il risanamento conservativo della struttura. Dal 2008 uno dei due tunnel è stato trasformato in un laboratorio per lo studio dei fenomeni di aerodinamica e fluidodinamica, tra i quali quello della turbolenza e delle sue interazioni con gli aerei nelle attività volative. Il laboratorio denominato “Ciclope” (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) fa parte del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale – Ciri Aerospace dell’Alma Mater Studiorum di Bologna".

Il comandante del Secondo Gruppo, nel consegnare al sindaco Canali il crest come ricordo della visita, ha evidenziato “l’importanza della collaborazione tra le varie Istituzioni, soprattutto in un territorio come quello romagnolo, importantissimo polo aeronautico da quasi un secolo. Allo stesso tempo è fondamentale la conservazione della memoria storica di tutte quelle attività in ambito aeronautico che hanno dato lustro al territorio e che debbono essere sempre preservate e tramandate”. La visita è terminata con la firma dell’Albo d’Onore presso l’ufficio del Comandante, occasione nella quale il sindaco di Predappio ha espresso il proprio apprezzamento "per la dedizione con cui il personale militare e civile opera, riuscendo a garantire un notevole risparmio economico per l’amministrazione ed essere un fiore all’occhiello del Paese e un vanto per tutti i cittadini italiani e in particolare per tutta la Romagna".