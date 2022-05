Rocca delle Caminate chiusa al pubblico nel weekend per un congresso medico

Rocca delle Caminate sarà chiusa al pubblico nelle giornate di sabato e domenica, in quanto nella struttura è in programma il congresso medico “Blocchi di parete toracica e addominale”, promosso dai dottor Vanni Agnoletti e Domenico Pietro Santonastaso dell’Unità operativa di Anestesia e riabilitazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, con il patrocinio da Ser.In.Ar., Esra Italia, Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Meldola.

All’ importante evento formativo parteciperanno anestesisti e chirurghi provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero. Sarà infatti il dottor Rafael Blanco, Medical Consultant allo Zayed Military Hospital di Abu Dhabi (Emirati Arabi), a tenere la Lectio Magistralis del Congresso sul concetto di “plane blocks”. I blocchi di parete, toracica e addominale – spiegano gli organizzatori - negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più centrale sia nella gestione del dolore intra e post-operatorio sia come alternativa anestesiologica a tecniche più invasive".

" Il congresso, strutturato in due giornate, con sessioni sia teoriche che pratiche, è destinato a specialisti e specializzandi in Anestesia e Rianimazione e si pone l’obiettivo di far acquisire le competenze di base, teoriche e pratiche, per l’esecuzione dei blocchi di parete toracica e addominale - viene aggiunto -. La sessione pratica sarà organizzata in varie postazioni dove i partecipanti, divisi per gruppi, avranno l’opportunità di esercitarsi, con l’aiuto dei docenti, nell’individuazione delle strutture anatomiche su modelli".

Le visite prossimamente

Le visite al pubblico riprenderanno nel week end successivo (14 e 15 maggio) nei consueti orari di apertura, dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. Per visitare il Castello le tariffe sono le seguenti: 7 euro(fino a 12 anni ingresso gratuito): i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65 possono accedere con il biglietto ridotto di 5 euro, mentre le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.