Evento privato, Rocca delle Caminate resterà chiusa al pubblico questo weekend

Rocca delle Caminate rimarrà chiusa al pubblico questo fine settimana, in quanto, all’interno è previsto un evento privato. Nei successivi weekend di agosto (8-9, 15-16, 22-23 e 29-30) la Rocca sarà invece visitabile dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17,30. Per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Inoltre è scaricabile gratuitamente da Appstore (Ios) e Google Play (Android) l’App denominata “Rocca delle Caminate”, ricca di informazioni e immagini al fine di approfondire i contenuti del percorso culturale: in più può essere utilizzata anche come audioguida, attivabile tramite QR Code di fronte ad ogni postazione del percorso stesso. Per chi visiterà la Rocca si richiede, fin d’ora, il rispetto dei distanziamenti interpersonali e l’utilizzo della mascherina.

