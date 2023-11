Rocca delle Caminate chiusa nel weekend per lasciar spazio ad un convegno medico

Sabato e domenica Rocca delle Caminate sarà chiusa al pubblico per lasciar spazio alla seconda edizione del convegno medico sul tema “Update sui blocchi nervosi periferici e di parete: meet the experts at the peak”, promosso dall'Ausl Romagna, Ser.In.Ar., Creas (unità operativa di Ser.In.Ar.), Esra Italia (European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) e Wses (The World Society of Emergency Surgery).

La Rocca sarà di nuovo fruibile al pubblico per le visite nel weekend del 2 e 3 dicembre nei consueti orari dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle ore 17,30. Per visitare il Castello le tariffe sono le seguenti: 7 euro (fino a 12 anni ingresso gratuito): i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65 possono accedere con il biglietto ridotto di euro 5,00, mentre le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.

Per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Inoltre è scaricabile gratuitamente da Appstore (IOS) e Google Play (Android) una App denominata “Rocca delle Caminate”, ricca di informazioni e immagini al fine di approfondire i contenuti del percorso culturale: in più può essere utilizzata anche come audioguida, attivabile tramite QR Code di fronte ad ogni postazione del percorso stesso.