Rocca di Ravaldino, in arrivo una pista ciclabile nel fossato e un parco giochi con belvedere

Una nuova pista ciclabile che costeggerà la Rocca di Caterina Sforza, lungo via Padovani e Corridoni, e che congiungerà il Campus con la rotatoria di piazzale di Porta Ravaldino, collegandosi con la pista di viale dell’Appennino. E’ l’intervento al quale stanno lavorando gli uffici del Comune di Forlì e che sarà realizzato entro il 2023.

La pista si snoderà anche all’interno del fossato della Rocca, fino a via Giovanni dalle Bande Nere, fiancheggiando il bastione per arrivare poi alla rotonda di Ravaldino. Una diramazione attraverserà i giardini del torrione, all’interno dell’area verde, per andare a ricongiungersi con le ciclabili esistenti in via Della Rocca e In via Trieste. La nuova ciclabile, che sarà lunga 600 metri e bidirezionale, sarà realizzata in conglomerato albino (con la stessa tecnologia del miglio bianco) è avrà una larghezza di 3 metri nel primo tratto e di 2,5 nel secondo.

Il parco giochi e il belvedere

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un’ampia area giochi che sorgerà tra le carceri e il bastione, e addirittura sarà realizzato un belvedere dal quale sarà possibile affacciarsi. Sarà un intervento interamente finanziato con fondi Pnrr per un milione di euro: 500 mila arrivano dal bando delle ciclovie e 500 mila sono previsti alla voce rigenerazione urbana. L’intervento, come spiega l’architetto Dario Pinzarrone che coordina il piano, andrà a gara nel mese di giugno e sarà ultimato entro l’anno.

Nuovo sistema delle ciclabili

Si tratta di una riqualificazione complessiva dell’intera area - come spiegano congiuntamente gli assessori interessati a vario titolo, Vittorio Cicognani per i Lavori Pubblici, Giuseppe Petetta per la Viabilità e Marco Catalano per il Pnrr - anche dal punto di vista urbano e del verde, in vista della partenza dei lavori di risistemazione dei giardini della Rocca, già finanziati per 300 mila euro. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di viabilità ciclabile che collega la stazione ferroviaria con il Campus, passando per viale della Libertà, piazzale della Vittoria e via di Porta Cotogni, proseguendo con nuovi percorsi da un lato in via della Rocca (a nord-ovest) fino a via Bonzanino, e dall'altro in viale Corridoni e via dalle Bande Nere (a sud-est) fino a piazzale Ravaldino. Interventi, in parte già eseguiti e in parte programmati, per mettere in collegamento i siti strategici della città.