Rocca San Casciano, abbonamento bus: il Comune taglia i costi per gli studenti delle superiori

Dal Comune di Rocca San Casciano un supporto economico alle famiglie con figli che frequentano le scuole superiori. "Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico è venuta meno la possibilità da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena di intervenire con fondi propri per abbattere i costi del trasporto pubblico locale; costi che sarebbero rimasti totalmente a carico delle famiglie con conseguente aumento delle tariffe", ricorda l'amministrazione comunale.

L'abbonamento scolastico per 4 zone verrà pagato dall’utenza 360 euro anziché 428 euro con un risparmio pari ad 68 euro (sconto 16%). L'abbonamento scolastico per 5 zone verrà pagato dall’utenza 370 euro anziché 471 euro con un risparmio pari a 101 euro (sconto 21,5%). L'abbonamento scolastico per 6 zone verrà pagato dall’utenza 391 euro anziché 510 euro con un risparmio pari ad 119 euro (sconto 23%).

Spiega il Comune: "Gli studenti residenti a Rocca San Casciano che frequentano la scuola secondaria di II^ grado (dalla classe 1^ alla classe 5^) otterranno in sede di acquisto dell’abbonamento annuale per il trasporto pubblico scolastico lo sconto sopracitato. A tale importo andrà detratto l’importo portato dal voucher emesso dall’azienda Start Romagna come rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento dello scorso anno scolastico a causa dell’emergenza covid-19. Vi ricordiamo che la procedura di rimborso può essere attivata sul sito internet di Start Romagna fino al 30 novembre".