Rocca San Casciano, asfaltato un tratto di via Campo Giugno

Asfaltato un tratto di via Campo Giugno, a Rocca San Casciano. Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra il primo ingresso dell’ex Fabbri Cam e le Tavernelle. Il costo dell’intervento, pari ad 21.051,13 euro, è stato interamente finanziato dal Fondo Regionale Montagna erogato dalla Regione Emilia-Romagna per il 2019. "Si tratta del proseguo dei lavori iniziati lo scorso anno che avevano interessato la parte iniziale della strada in prossimità dei Poderi Ponte Rosso e Le Boschette - informa l'amministrazione comunale -. Anche in questo caso il costo dei lavori pari ad 31.576,70 euro era stato interamente finanziato dal Fondo Regionale Montagna erogato dalla Regione Emilia-Romagna per l’annualità 2018".

