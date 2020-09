Rocca San Casciano, bonificati i capannoni ai rioni Borgo e Mercato

Completata la bonifica ambientale ai capannoni in uso ai rioni Borgo e Mercato, a Rocca San Casciano. Il lavoro, che doveva essere eseguito nel mese di marzo e posticipato a causa dell’emergenza covid-19, è stato eseguito dalla ditta Forlì Ambiente ed ha riguardato lo smaltimento di diverse tipologie di rifiuto già presenti all’interno della proprietà al momento dell’acquisto. Si è provveduto infatti a smaltire, nel rispetto delle norme di legge, numerosi materiali nocivi sia per l’uomo che per l’ambiente come pannelli in vetroresina con poliuretano, pannelli con poliuretano espanso, imballi in materiali misti, rifiuti plastici, filtri cabina verniciatura, vetroresina, vernici scadute secche, solventi esausti, pneumatici fuori uso, lastre in amianto e frigor esausti.

I lavori, inseriti all’inizio del mandato dell'amministrazione comunale nel programma degli interventi, sono stati realizzati con l’utilizzo di risorse proprie per un importo totale dei lavori pari ad 26.980 euro. Gli stessi capannoni sono stati interessati da lavori di riparazione e ripristino per renderli funzionali all’utilizzo al quale sono stati destinati. Sono state, infatti, riparate dalla ditta Raf due porte scorrevoli per un importo dei lavori pari a 400 euro ed è stata ripristinata, dalla ditta Sama, l’impermeabilizzazione della copertura per un importo dei lavori pari ad 1.500 euro.