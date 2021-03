Rocca San Casciano, dal Comune oltre 81mila euro per le attività commerciali e artigiane

L'amministrazione comunale di Rocca San Casciano ha pubblicato un bando rivolto alle imprese commerciali ed artigiane del territorio finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per spese di gestione e che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. Potranno inoltre accedere alle risorse economiche stanziate coloro che decideranno di intraprendere nel territorio di Rocca nuove attività.

Le risorse a disposizione del Comune di Rocca San Casciano per il triennio 2020-2022 sono pari complessivamente ad 81.980 euro. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate al Comune di Rocca San Casciano entro e non oltre lunedì 31 maggio alle 12. La fase istruttoria del bando sarà curata da GAL L'Altra Romagna. Per ogni specifica informazione circa i requisiti e le spese ammissibili al contributo si invitano gli interessati a prendere visione del bando e dei suoi allegati al seguente link https://www.comune.roccasancasciano.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2621.