Rocca San Casciano, esercizi spirituali con le Suore Francescane della Sacra Famiglia

"Esercizi spirituali in fraternità". E’ la proposta pubblica delle Suore Francescane della Sacra Famiglia a Rocca San Casciano nella loro chiesa di via Cavour, a partire dalle 16 di martedì fino alla mattinata di sabato. I momenti previsti in ogni giornata, sono quello delle 8:30 Celebrazione della Messa in Parrocchia; dalle 10 alle 10:30, meditazione; alle 11,30 l’Adorazione. Al pomeriggio, dalle 16 alle 16:30, meditazione; alle 17.30 Rosario in parrocchia per la novena della Madonna delle lacrime; 18.30 Vespro.

E’ possibile partecipare liberamente anche solo ai singoli momenti nel rispetto degli orari. La messa di venerdì alle 18 sarà in ricordo di suor Marta Ventrucci, tornata alla casa del Padre un anno fa. Gli Esercizi spirituali in Fraternità saranno guidati da Suor Daniela Scarpellini, superiora generale dell’Ordine delle Suore Francescane della Sacra Famiglia. "Dobbiamo riscoprire la bellezza e l’importanza di intrecciare la vita consacrata, con la vita della comunità parrocchiale, con la vita quotidiana di ogni persona - evidenzia Scarpellini -. E’ sempre più necessario incontrarci, incrociare i nostri cammini particolari di vita feriale ed ascoltare insieme la Parola del Signore e lasciarci raggiungere e toccare da Gesù e, insieme, far sì che possiamo illuminarci e camminare insieme con il Signore".

L’Ordine guidato da Suor Daniela festeggia quest’anno il 150° di fondazione, avvenuta il 6 giugno del 1871 a Modigliana ad opera della brisighellese Suor Maria Teresa Lega. L’opera dell’Ordine è rivolta alla cura degli orfani, di persone in difficoltà, all’educazione dei bambini e dei giovani, e attualmente è presente a Cesena, dove si trova la casa generalizia, Brisighella, Modigliana, Rocca San Casciano, Sant’Arcangelo, e all’estero in Colombia, a Bogotà e Cartago, e in Mozambico a Charre.