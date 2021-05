Rocca San Casciano, inciviltà nell'area feste del Parco Gramsci: rifiuti abbandonati e danni alle strutture

Vandalismi nella struttura dell'area feste al Parco Gramsci, ex Foro Boario, a Rocca San Casciano. L'amministrazione comunale ha pubblicato su Facebook le immagini "affinchè tutta la cittadinanza e i responsabili siano consapevoli che da episodi di semplice inciviltà si è passati a episodi di vero e proprio vandalismo". Non è la prima volta che accade: "Questo comportamento denota una grande maleducazione tra i responsabili, i quali non hanno alcun rispetto per il bene comune tanto da procurargli danni permanenti".

"Non solo - prosegue il Comune -. Lasciare rifiuti abbandonati a terra, nonostante la presenza di tutti i bidoni della raccolta differenziata, è sintomo di mancanza totale di educazione civica. Siamo profondamente amareggiati e abbiamo già informato i Carabinieri di Rocca San Casciano i quali vigileranno, con maggiore frequenza, sulla struttura".

Concludono dal Comune: "Qualora questi episodi si dovessero ripetere provvederemo senza esitare a sporgere formale denuncia in quanto tutto ciò è inaccettabile. Speriamo che queste righe vengano lette da coloro che hanno causato ciò, così che gli stessi si ravvedano e la prossima volta lascino la struttura pulita come l'hanno trovata e soprattutto senza arrecare ulteriori danni".