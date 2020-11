Rocca San Casciano, investimento da 70mila euro: al via i lavori di potenziamento idrico

Sono in partenza i lavori Hera di efficientamento della rete idrica in via Costa dell’Olmo e via Mengozzi a Rocca San Casciano. La ditta esecutrice dell’intervento è in procinto di allestire il cantiere e di allertare i residenti delle vie interessate, che saranno chiuse al traffico per tutta la durata dei lavori, come previsto dall’apposita ordinanza. La riqualificazione delle reti e degli allacci sarà materialmente avviata, con le preliminari opere di scavo, lunedì 16 novembre e terminerà indicativamente entro le festività natalizie.

Successivamente sarà predisposta la nuova pavimentazione di pregio in pietra, in base agli accordi con il Comune, in modo da concludere i lavori di rifinitura entro i primi mesi del 2021. Si tratta di un progetto di particolare rilievo, predisposto dalla Direzione Acqua di Hera, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche grazie alla riqualificazione e al potenziamento della rete con una condotta in Pvc del diametro di 11 cm e lunga circa 300 metri e la realizzazione di circa 30 allacci. L’intervento sulle reti, che comporterà un investimento di circa 70mila euro a carico di Hera, porterà un maggiore livello di sicurezza della rete idrica e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.