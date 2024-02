Rocca San Casciano, la Fraternita di Misericordia al servizio dei più piccoli con il doposcuola

La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, fondata nel 1969 da don Luigi Maretti, è da sempre vicino ai bisogni delle persone. Da alcune settimane, compresi i più piccoli, e cioè i bambini delle primarie dalla prima alla quinta classe. Il sostegno offerto ai piccoli studenti è quello dell’aiuto nello svolgere i compiti, presso i locali dell’Informagiovani di via Marconi 4, nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 14:30 alle 16:30 con un po’ di tempo anche destinato alla merenda.

L’iniziativa promossa dalla Fraternita di Misericordia, su idea di Marzia Fabbri e Giovanna Briccolani, è resa possibile dallo spontaneo e gratuito coinvolgimento di alcuni ex insegnanti di Rocca. “Non dimentichiamo poi la positiva collaborazione del Comune di Rocca San Casciano che ha concesso i locali per l’attività, della responsabile didattica del plesso di Rocca, Eleonora Toledo e i maestri del paese, disponibili per fare conoscere l’opportunità alle famiglie - spiegano Fabbri e Briccolani -. È molto buono il riscontro di gradimento che stiamo ricevendo dalle famiglie, tanto è vero che siamo partiti da poche settimane e i diciannove bimbi iniziali, sono già diventati quasi trenta”.

"Siamo soddisfatti di avere appoggiato questa iniziativa che rafforza i servizi presenti in paese per le famiglie, costituendo un piccolo elemento concreto per la buona qualità della vita", osserva il presidente della Fraternita di Misericordia, Giovanni Lukaszczyk. Per ricevere informazioni sull’aiuto ai compiti per le elementari si può contattare la Misericordia di Rocca al telefono 0543.950043, dalle 9 alle 12, tutti i giorni, tranne il martedì, il sabato e la domenica.

A Rocca San Casciano, oltre all’aiuto ai compiti appena partito per le scuole elementari, vi è già da alcuni anni un aiuto allo studio per i ragazzi delle scuole medie, svolto da un’altra realtà del paese e con il coinvolgimento di altri adulti. Segnali di una vivace comunità di cui il paese può beneficiare.