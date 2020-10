Rocca San Casciano, "Niente bus per le persone in sedia a rotelle. Ripristinate il servizio"

"Per le persone disabili in carrozzina, tra cui mia mamma, da Rocca San Casciano come credo anche dal resto della Vallata del Montone, sono state soppresse da un mese a questa parte tutte le corse attrezzate. Quindi il trasporto continua a chiamarsi pubblico, ma di fatto funziona a patto che uno sia abile a salire sulla corriera con le sue gambe". La segnalazione è a firma del rocchigiano Michele Falcini, il quale si è rivolto a Vincenzo Bongiorno, ex consigliere comunale di Forlì, per segnalare la problematica al Servizio Clienti di Start Romagna.

Illustra Falcini: "Ho inviato la segnalazione via WhatsApp la prima volta martedì 15 settembre, poi con una mail il 16 settembre, e poi ancora con mail di sollecito il 23 settembre e infine con un’altra mail il 24 settembre. La risposta da Start Romagna è stata che sono in corso verifiche sulle fermate. E così, intanto, mia mamma sulla corriera non può salire". Dal cittadino una richiesta "molto semplice: ripristinare una corsa attrezzata anche per il trasporto di persone disabili, almeno il sabato mattina e la domenica mattina. Speriamo che la verifica sulle fermate non si fermi, e in tempi ragionevoli si arrivi ad una soluzione".