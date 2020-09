Rocca San Casciano, nuova pavimentazione per diverse strade: cantieri al via

Partono giovedì i lavori di manutenzione delle vie Mazzini, Fratelli Cairoli e Piazza Garibaldi, a Rocca San Casciano. La manutenzione prevede nelle aree più degradate una sostituzione della pavimentazione con una nuova del medesimo materiale. Tali aree saranno demolite e rimosse e verrà successivamente riposata nuova pavimentazione. Nelle aree meno degradate verrà eseguito un lavaggio a pressione e verrà realizzata invece nuova stuccatura. Infine saranno sostituite le griglie raccogli acque in pietra molto pericolose con nuove a norma di sicurezza a traffico carrabile in ghisa.

L'esecuzione dell'attività manutentiva si articolerà su due momenti, salvo imprevisti o ritardi dovuti al maltempo. Da giovedì a sabato sarà istituito il divieto di accesso, transito e sosta in Piazza Garibaldi, via Fratelli Cairoli, via Mazzini da civico 39 a civico 41 e Piazza Famiglia Tassinari. In queste giornate sarà sempre consentito il transito pedonale e quello dei mezzi di soccorso, nonché raggiungere il parcheggio di via Buginello per chi proviene dal Ponte Nuovo.

Da lunedì a sabato 10 ottobre sarà chiusa al traffico, con contestuale divieto di sosta, via Mazzini dal civico 1 all'incrocio con via San Francesco e via San Francesco dal civico 1 al civico 9. Anche in questo caso sarà sempre consentito il transito dei pedoni e dei mezzi di soccorso. Sarà invece possibile accedere ed uscire dal Parcheggio di via Buginello solo attraverso Piazza Garibaldi.

"Questi lavori sono stati fortemente voluti dall'amministrazione comunale che ha lavorato fino da subito per intervenire in tempi rapidi su tali strade preservando così il loro stato di conservazione, di sicurezza nonché di decoro - viene spiegato -. I lavori, eseguiti dalla ditta PPG di Mengozzi, saranno diretti dall'architetto Matteo Mancini e totalmente finanziati con fondi propri del bilancio comunale per un importo totale di 13.281 euro".