Rocca San Casciano "plastic free": borracce in metallo per i bimbi

Il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, insieme ai rappresentanti di Unica Reti e del Rotary Club Forlì Tre Valli, ha consegnato giovedì mattina a tutti gli studenti della scuola elementare e della scuola media di Rocca San Casciano borracce in metallo volte a scoraggiare ed eliminare l’utilizzo delle bottigliette in plastica monouso. "L’educazione nelle scuole è un punto di inizio fondamentale per portare questi temi nelle pratiche quotidiane delle famiglie, incentivando così un dialogo tra le generazioni in vista di una consapevolezza ambientalista universale", spiega il primo cittadino.

"Questo percorso di sensibilizzazione è stato accompagnato dall’installazione nel complesso scolastico di erogatori d’acqua funzionali all’utilizzo delle borracce stesse - aggiunge -. Ci tengo a rinnovare, a nome dell’Amministrazione Comunale, i miei più sentiti ringraziamenti alla Società Unica Reti e al Rotary Club Forlì Tre Valli per il generoso gesto compiuto nei confronti degli studenti delle scuole di Rocca San Casciano i quali hanno accolto con entusiasmo il dono ricevuto".