Rocca San Casciano, riapre il campetto nel parco: si torna a giocare a calcetto o basket

Si torna a giocare a calcetto o basket nel campetto all'interno del parco pubblico di Rocca San Casciano. "Nel corso di questi mesi di chiusura, al fine di riconsegnare ai bambini e agli adolescenti un campetto più funzionale, abbiamo provveduto a sostituire le porte da calcetto che versavano in condizioni critiche; riverniciare gli impianti dei canestri che erano ricoperti da ruggine data l'esposizione tutto l'anno alle intemperie nonché sostituire gli stessi tabelloni; e sostituire tutta la recinzione e la rete parapalloni del campetto le quali erano ormai fatiscenti e pericolose per chiunque fruisse dell'impianto", informa l'amministrazione comunale.

Nel campetto saranno affissi dei cartelli nei quali si chiederà ai bambini-ragazzi di entrare nel vicino campo da tennis solo per recuperare il pallone qualora oltrepassasse la recinzione. "Chiediamo sul punto la collaborazione dei genitori affinché i ragazzi non incorrano in situazioni di pericoli derivanti dal cantiere ancora in essere nel campo da tennis", conclude l'informativa.