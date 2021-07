Rocca San Casciano, rinnovata la rete acqua in centro. Nuova pavimentazione in cotto e porfido

È stato ultimato a Rocca San Casciano l’intervento Hera di rinnovo della rete acquedottistica nel centro storico del paese, che ha comportato anche la riqualificazione della pavimentazione in alcune strade. "Si è trattato di un intervento di riqualificazione del cuore del nostro paese e un bell’esempio di sinergia con Hera - sottolinea il sindaco Pier Luigi Lotti -. Riqualificazione e risanamento dei sottoservizi non solo per i nostri cittadini, ma anche per i turisti che verranno a scoprire il nostro paese".

La multiutility ha infatti concluso il cantiere per la riqualificazione della rete dell’acquedotto nelle vie Mengozzi e Costa dell’Olmo, per un tratto della lunghezza complessiva di circa 300 metri. La condotta risultava obsoleta, quindi si è deciso di sostituirla interamente, allo scopo di prevenire interruzioni del servizio e quindi disagi per i cittadini. Nell’ambito di questi lavori sono stati rifatti anche i circa 40 allacciamenti a tutte le utenze presenti lungo il percorso.

Con la posa della nuova tubatura sono state completamente rinnovate anche le pavimentazioni delle due strade, utilizzando particolari manufatti in cotto e porfido. Si è trattato di un vero e proprio intervento di riqualificazione urbana, che ha comportato una ricerca sul mercato per trovare i materiali adatti, così da creare armonia con l’ambiente circostante in continuità con la pavimentazione presente nelle vie limitrofe, e per individuare una ditta artigiana in grado di realizzare un lavoro di particolare pregio come questo. Complessivamente, il rinnovo della rete idrica e il rifacimento della pavimentazione hanno comportato un investimento di circa 200mila euro.