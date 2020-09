Rocca San Casciano, sia tennis che calcetto: inaugurato il campo polivalente

Taglio del nastro a Rocca San Casciano per il nuovo campo al parco pubblico "Cappelli" in Via Buginello. Il campo da tennis in terra rossa è stato trasformato in campo polivalente (tennis e calcio a 5) in resina sintetica acrilica. Inoltre sono stati acquistati una nuova rete da tennis, due porte da calcetto e migliorata la recinzione/rete para palloni per rendere il campo fruibile all’utenza "Tutto questo sarà un’ottima cornice per i prossimi eventi sportivi e tornei estivi", afferma il vicesindaco Luciano Giorgini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.