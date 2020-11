Rocca San Casciano: spesa e farmacia agli anziani arrivano a domicilio

L'amministrazione comunale di Rocca San Casciano, in accordo con i volontari della Fraternita Misericordia e del Gruppo Socio - Culturale Anziani di Rocca San Casciano, ha deciso di riattivare il servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci per le persone anziane, non autosufficienti o sole.

Il servizio è attivo nelle giornate di martedì e venerdì. "Gli ordini potranno essere effettuati nelle medesime giornate dalle 9 alle 10 ai numeri 0543950043 e 3458842454 - informa l'amministrazione comunale -. Le consegne saranno effettuate entro la giornata in cui sarà effettuato l’ordine nel rispetto delle normative vigenti".