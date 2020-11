Rocca San Casciano, viabilità: nuovi posti auto per disabili

Quattro nuovi posti auto riservati alle persone con disabilità a Rocca San Casciano. In particolare, sono stati collocati in via San Francesco nelle immediate vicinanze della Casa della Salute; in viale Dante nelle immediate vicinanze della Casa dell'Acqua; in Piazza Garibaldi nelle immediate vicinanze della Farmacia Degli Angeli e nel parcheggio in via Della Maestà nelle immediate vicinanze dell'Istituto Comprensivo Valle del Montone e del supermercato Conad. "Inoltre, per i posti auto riservati alle persone con disabilità già esistenti si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale - informa l'amministrazione comunale -. Confidiamo sia nel buon senso di tutti sia nel rispetto della segnaletica installata".

