La palestra sarà demolita e ricostruita coi fondi del Pnrr: l'Artusi da 5 anni senza la sua palestra

Si è tenuta la seduta del Consiglio provinciale, in cui è arrivato un voto unanime sul bilancio anche da parte del centro-destra. Il Consiglio provinciale ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e ha ratificato la terza variazione al Bilancio di previsione 2023-2025. Nella stessa manovra trovano spazio i lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra dell’istituto superiore Pellegrino Artusi di Forlimpopoli per 1,5 milioni di euro, finanziati per 1.032.000 euro con risorse Pnrr, per 318.000 euro dalla Provincia e con una compartecipazione di 150.000 euro da parte del Comune di Forlimpopoli.

“L’intervento sulla palestra della scuola superiore Artusi di Forlimpopoli – dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca – ci sta molto a cuore, perché dal 2018 gli spazi non possono essere utilizzati dagli 800 studenti che frequentano l’istituto, perciò ce la mettiamo tutta per raggiungere l’obiettivo di restituire i locali alla didattica della scuola, grazie ai fondi PNRR e alla fondamentale compartecipazione del Comune di Forlimpopoli proprietario dell’immobile.”